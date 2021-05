Der Höhepunkt in den Playoffs der PENNY DEL steht an: Im Finale kommt es zum Titel-Duell zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg.

Bereits am Sonntag findet in der Hauptstadt der Auftakt der "Best of Three"-Serie statt. SPORT1 steigt aufgrund einer Programmkollision ab 15.45 Uhr im Free-TV in das Livespiel ein und zeigt die Partie in voller Länge nochmals relive ab 19:30 Uhr.

Zudem gibt es das komplette Finalspiel ab 14:25 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen, damit Eishockey-Fans keine Sekunde verpassen! Es kommentiert Franz Büchner. Das vielleicht schon vorentscheidende Spiel 2 findet dann am kommenden Mittwoch, 5. Mai, in Wolfsburg statt. Hier überträgt SPORT1 in voller Länge live ab 19:25 Uhr.

Ein mögliches Spiel 3 wäre dann am Freitag, 7. Mai, ab 23:30 Uhr in Highlights ebenfalls im Free-TV zu sehen.

Berlin und Wolfsburg zeigen auf dem Weg ins Finale Comeback-Qualitäten

Die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg haben auf dem Weg ins Playoff-Finale Nervenstärke bewiesen: Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale entschieden die beiden Teams aus der Nord-Gruppe nach einer Auftaktniederlage die jeweiligen "Best-of-Three"-Serien noch mit 2:1 für sich. Berlin setzte sich gegen Iserlohn und Ingolstadt durch, Wolfsburg bezwang die favorisierten Kontrahenten aus Bremerhaven und Mannheim.

Die Statistik in den Hauptrundenduellen spricht klar für die Grizzlys, die alle vier Partien gegen die Hauptstädter gewinnen konnten.

Allerdings waren die Partien hart umkämpft: Einmal ging es in die Overtime und zweimal sogar ins Penalty-Schießen. Das lässt auf eine spannende Finalserie hoffen. Für die Wolfsburger ist es der vierte Final-Einzug nach 2011, 2016 und 2017 und damit die nächste Chance auf die erste Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.

Die Berliner krönten sich dagegen von 2005 bis 2013 bereits sieben Mal zum DEL-Champion. Mit einem weiteren Triumph wäre der Hauptstadt-Klub alleiniger Rekordmeister.