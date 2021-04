Im Kampf um den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) müssen die Adler Mannheim auf Torjäger Tommi Huhtala verzichten.

Der 33-jährige Finne hatte sich im dritten Viertelfinalspiel der Playoffs gegen die Straubing Tigers an der Schulter verletzt und muss sich am Mittwoch einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Das teilten die Adler am Dienstag mit.

Anzeige

Mannheim steht nach dem 4:1-Sieg im ersten Halbfinalduell gegen die Grizzlys Wolfsburg kurz vor dem Finaleinzug, am Mittwoch folgt die zweite Partie bei den Niedersachsen. Verletzungsbedingt kam Huhtala in dieser Saison lediglich auf 31 Einsätze für die Adler, in den Playoffs traf er zweimal. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)