Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL hat den Vertrag mit dem kanadischen Verteidiger Mat Bodie um ein weiteres Jahr verlängert. (Ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1)

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga inklusive der Playoffs live. Zusätzlich jede Woche in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Anzeige

Dies teilten die Schanzer am Donnerstag mit. In 25 Partien steuerte der 31-Jährige in der laufenden Spielzeit 22 Scorerpunkte bei.

Bereits am Mittwoch hatten die Ingolstädter Topscorer Wayne Simpson für eine weitere Saison an sich gebunden. (Tabellen der DEL)