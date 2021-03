Pflichtaufgabe für den ERC Ingolstadt in der PENNY DEL: Der Tabellendritte der Gruppe Süd bekommt es am Sonntag mit den Nürnberg Ice Tigers zu tun. (PENNY DEL: Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt am Sonntag ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Die Franken sind seit sechs Spielen sieglos, kassierten zuletzt zwei bittere Niederlagen nach Verlängerung und liegen abgeschlagen auf dem siebten Tabellenplatz. (Tabellen der DEL)

Der ERC hingegen befindet sich klar auf Playoff-Kurs, doch noch ist es zu früh in der Saison, um den Sekt kaltzustellen. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)

Die Ingolstädter schielen sogar auf den zweiten Rang, den derzeit der EHC Red Bull München innehat. Der Rückstand beträgt lediglich vier Punkte und der große Rivale hat bereits ein Spiel mehr absolviert.

Die bisherigen drei Begegnungen in dieser Saison endeten klar zugunsten des ERC. 4:1, 8:0 und 7:0 entschieden die Oberbayern die Duelle für sich. Nürnberg hat also eine gewaltige Rechnung offen.

So können Sie Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt in der DEL LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, MagentaSport

Ticker: SPORT1