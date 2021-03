Nach zwei überraschenden Pleiten in den ersten Duellen mit den Nord-Teams ist Ex-Meister Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Der Titelträger von 2016 bis 2018 besiegte die Kölner Haie mit 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) und schob sich in der Südgruppe wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor. (Service: Tabelle der DEL)

Zuvor hatte die Mannschaft von Rekordtrainer Don Jackson 2:3 bei der Düsseldorfer EG und 3:8 bei den Iserlohn Roosters verloren.

Mark Voakes (19./48.), Frank Mauer (23./32.), Justin Schütz (34.) und Chris Bourque (46.) erzielten die Tore für die Münchner. Für die Haie, die im Norden auf den sechsten Platz abrutschten, waren Marcel Müller (24.) und Simon Gnyp (43.) erfolgreich.