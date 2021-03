Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) den nächsten Verfolger in die Schranken gewiesen.

Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross setzte sich am Freitag beim ERC Ingolstadt in einem wilden Spiel mit 6:4 (3:3, 2:1, 1:0) durch und baute ihre Tabellenführung in der Südgruppe weiter aus: Die Adler (55 Punkte) liegen deutlich vor Red Bull München (43) und Ingolstadt (39). (Tabellen der DEL)

Anzeige

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga inklusive der Playoffs live. Zusätzlich jede Woche in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Am vergangenen Montag hatte Mannheim bereits die Münchner im direkten Duell (2:0) distanziert. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)

Adler drehen Drei-Tore-Rückstand

In Ingolstadt lagen die Adler nun schon nach sieben Minuten mit 0:3 zurück, Brandon Defazio (1.), Wojciech Stachowiak (3.) und David Elsner (7.) sorgten für den schnellen Start des ERC. Nicolas Krämmer (8.), Craig Schira (13.) und David Wolf (19.) glichen noch im ersten Drittel aus.

Im zweiten Abschnitt legten Mark Katic (29.) und Taylor Leier (34.) für Mannheim nach. Ryan Kuffners Treffer (29.) hielt die Gastgeber aber im Spiel, bis Benjamin Smith (60.) mit der Schlusssirene zum Endstand traf.