Der achtmalige deutsche Meister Düsseldorfer EG muss für den Rest der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf seine Verteidiger Marc Zanetti und Johannes Johannesen verzichten.

Bei Marc Zanetti wurde eine schwere Thrombose im linken Unterschenkel diagnostiziert. Der Norweger Johannesen wird am Freitag am Meniskus operiert. Das teilte die DEG am Donnerstag mit, der Verein will als Ersatz einen Defensivspieler verpflichten.

Die Lage bei Zanetti war nach dem Spiel am Dienstag gegen die Grizzlys Wolfsburg (1:2 n.V.) offenbar sehr ernst. "Bei einer Gefäßdarstellung konnten wir die schwere Thrombose feststellen", sagte Teamarzt Ulf Blecker, "Marc hat großes Glück gehabt. Wenn sich der Thrombus während des Spiels gelöst hätte, wäre es für ihn sehr gefährlich geworden." Zanetti werde mehrere Monate ausfallen.