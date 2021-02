Stürmer Jan Urbas von den Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Klub am Freitag mit, nachdem ein Schnelltest vor dem Training am Donnerstag positiv gewesen war. Der zweitbeste Scorer der Pinguins wurde in häusliche Quarantäne geschickt, laut Teammanager Alfred Prey zeige der Slowene keine Symptome.

Alle Tests der weiteren Spieler, Trainer und Betreuer des Tabellenführers der Gruppe Nord seien negativ gewesen, teilte der Klub weiter mit. Das Gesundheitsamt ordnete keine Mannschafts-Quarantäne an.

Anzeige

Die Partie am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) bei den Grizzlys Wolfsburg soll stattfinden, diese war wegen zweier Coronafälle bei den Wolfsburgern (Valentin Busch und Armin Wurm) bereits von Sonntag auf Montag verlegt worden. Die Mannschaft der Grizzlys ist bis Freitag in häuslicher Quarantäne.