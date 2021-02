Das Überraschungsteam Fischtown Pinguins Bremerhaven findet in der PENNY DEL nach einem Durchhänger wieder in die Erfolgsspur zurück.

Die Norddeutschen siegten bei den Iserlohn Roosters 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) und zogen mit dem zweiten Sieg in vier Tagen in der Nord-Gruppe an der punktgleichen Düsseldorfer EG vorbei auf Platz zwei. (Die Tabellen der PENNY DEL)

Zuvor hatte der ehemalige Tabellenführer vier Spiele in Folge verloren. (Spielplan und Ergebnisse der PENNY DEL)

Corona-Rückkehrer trifft für Pinguins

Jan Urbas, der während der Pleitenserie wegen einer Corona-Infektion gefehlt hatte, legte mit seinem zweiten Tor im zweiten Spiel seit seiner Rückkehr schon früh den Grundstein zum Sieg (3.).

Patrick Alber (4.), Tye McGinn (43.), Miha Verlic (54.) und Alex Friesen (59.) erzielten die weiteren Treffer für die Gäste.