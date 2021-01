Am Dienstagabend geht es für den EHC Red Bull München und die Augsburger Panther in der PENNY DEL in den achten Spieltag. SPORT1 überträgt LIVE ab 20.30 Uhr.

Die Vorzeichen könnten kaum klarer sein. Augsburg ist aktuell letzter der Gruppe Süd mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Partien.

Die Münchner dagegen sind mit zwölf Punkten Tabellenzweiter und ärgster Verfolger der Adler Mannheim. Nichtsdestotrotz sollte Red Bull das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. (Tabelle der DEL)

Eishockey: EHC-Coach Jackson zum 900. Mal hinter der DEL-Bande

Denn die Panther sicherten sich am vergangenen Sonntag gegen Top-Favorit Mannheim verdient einen Punkt und verloren erst nach Verlängerung. Darauf wollen die Augsburger nun aufbauen. Der EHC sollte also gewarnt sein. (Spielplan der DEL)

Red Bull dagegen will zum Jubiläum von Coach Don Jackson bestimmt nicht verlieren: Der DEL-Trainer des Jahres 2019 steht in der PENNY Deutschen Eishockey Liga zum 900. Mal hinter der Bande.

Jackson ist mit acht Meistertiteln der erfolgreichste DEL-Coach und kann auf eine unfassbar starke Sieg-Quote von 66 Prozent verweisen. Was gäbe es Schöneres als einen Sieg zum Jubiläum.

So können Sie München gegen Augsburg live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: DEL Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App