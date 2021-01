Titelverteidiger Adler Mannheim ist in der PENNY Deutschen Eishockey Liga (DEL) (Alles zur DEL) in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat seine Tabellenführung in der Süd-Gruppe ausgebaut.

Im Norden stellten die Krefeld Pinguine mit dem schlechtesten Saisonstart der DEL-Geschichte einen Negativrekord auf.

Mannheim, letzter Meister vor der Corona-Pandemie, setzte sich fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) bei den Nürnberg Ice Tigers durch und liegt weiter vor dem Mitfavoriten Red Bull München, der am Samstag trotz 1:4-Rückstands noch 6:4 bei den Schwenninger Wild Wings gewonnen hatte. (SERVICE: DEL-Tabelle)

Krefeld verlor mit 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) gegen die Eisbären Berlin und hat nach acht Saisonspielen immer noch keinen einzigen Punkt - als erster Klub in der Liga-Historie. Die Eisbären behaupteten mit dem vierten Sieg den dritten Platz in der Nord-Gruppe.

Im 100. Duell in der DEL-Hauptrunde mit Nürnberg war es der elfte Sieg der Adler in Folge. Jason Bast (4.) und Felix Schütz (12.) brachten die Mannheimer, die am Dienstag im Südwest-Derby gegen Schwenningen 1:3 verloren hatten, im ersten Drittel mit 2:0 in Führung.

Chris Brown gelang mit einem Doppelpack (27. und 45.) der Ausgleich. Nico Krämmer sorgte mit einem verwandelten Penalty für die Entscheidung (52.). (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)