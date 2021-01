In der PENNY DEL kommt es am Dienstag zum bayerischen Duell zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panther (DEL: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM oder Liveticker).

Beide Teams belegen momentan die hinteren Plätze in der Gruppe Süd. Nach drei Niederlagen in Folge steht Nürnberg dabei mit sieben Punkten aus neun Partien auf dem letzten Rang in der Tabelle der DEL, Augsburg liegt drei Punkte davor. (Alles zur DEL)

Die Panther kassierten zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage in Mannheim, nachdem sie zuvor zwei Spiele in Folge gegen München und Ingolstadt gewonnen hatten. Mit einem Sieg könnte Augsburg zu Straubing aufschließen, bei einer Niederlage würde Nürnberg mit den Panthern gleichziehen. (Service: Spielplan & Ergebnisse der DEL)

DEL Heute Live: Nürnberg gewinnt erstes Duell mit Augsburg

Das erste Kräftemessen in dieser Saison ging mit 4:1 klar an die Nürnberger und war zugleich auch deren erster Saisonsieg.

Matchwinner war damals Neuzugang Luke Adam, der mit bislang sieben Scorerpunkten zu den Leistungsträgern der Franken gehört.

