Red Bull München und die Adler Mannheim sind die heißesten Anwärter auf den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Laut Sportwettenanbieter bwin gehen die Münchner mit einer Quote von 3,50 als Top-Favorit in die neue Spielzeit. Die Meisterschaftsquote für Mannheim, nach dem vorzeitigen Abbruch der vergangenen Spielzeit letzter DEL-Meister in der Saison 2018/19, liegt bei 4,00.

Beim Auftakt in die 27. DEL-Saison am Donnerstag hat der achtmalige deutsche Meister Kölner Haie (Quote 1,83) im 228. rheinischen Derby gegen die Düsseldorfer EG (1,91) knapp die Nase vorn.