Meister Adler Mannheim muss in der am Donnerstag beginnenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Andrew Desjardins (34) auskommen. Der kanadische Mittelstürmer wird aufgrund einer Hüftverletzung operiert und steht damit in dieser Spielzeit nicht zur Verfügung, wie die Adler am Montag mitteilten.

Die Verletzung hatte Desjardins Ende November bei der Niederlage bei Red Bull München (3:4 n.V.) im Rahmen des MagentaSport Cups erlitten. "Andrew ist ein Vollblutprofi, der mit seinem unermüdlichen Einsatz und seinen Führungsqualitäten immer vorangeht und somit zu den tragenden Säulen der Mannschaft zählt. Sein Ausfall wiegt verdammt schwer", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Desjardins spielt seit 2017 für die Adler. In 155 Einsätzen erzielte er 55 Tore und gab 74 Vorlagen.