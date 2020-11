Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat seine Offensive mit dem Finnen Petrus Palmu verstärkt.

Der 23 Jahre alte Angreifer war in der vergangenen Saison von den Vancouver Canucks aus der nordamerikanischen Profiliga NHL in seine Heimat zum JYP Jyväskylä ausgeliehen worden, wo er in 47 Spielen 35 Scorerpunkte erzielte.

Über die Vertragslaufzeit machte Ingolstadt keine Angaben.