Gut drei Wochen vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) basteln die Klubs weiter an ihren Kadern.

Die Nürnberg Ice Tigers holten Stürmer Eric Cornel und trennten sich von Will Acton, die Iserlohn Roosters engagierten Joe Whitney (DATENCENTER: Spielplan der DEL).

Der kanadische Center Cornel (24) kommt von den Rochester Americans aus der American Hockey League (AHL) und hat für die anstehende Spielzeit unterschrieben. Sein Landsmann Acton (33) einigte sich mit Nürnberg nach zwei Jahren auf eine Vertragsauflösung.

Iserlohn band Flügelstürmer Whitney ebenfalls für die neue Saison. Der US-Amerikaner spielte zuletzt in der schwedischen Eliteliga SHL für den Linköping HC. Der 32-Jährige hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL fünf Spiele für die New Jersey Devils gemacht.