Den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist ein kleiner Transfercoup gelungen.

Der zweimalige deutsche Meister verpflichtete Toptalent Dominik Bokk, das teilten die Pinguine auf ihrer Facebook-Seite mit. Der 20 Jahre alte Stürmer, der beim NHL-Klub Carolina Hurricanes einen Vertrag bis zur Saison 2022/23 besitzt, kommt vom schwedischen Klub Rögle BK.

"Nach einer langen Pause freue ich mich, bald endlich wieder auf dem Eis zu stehen. Ich möchte mich für die guten Gespräche bei den Krefeld Pinguinen bedanken und sehe die Chance mich weiterzuentwickeln", wird Bokk zitiert.

Bokk war 2018 im Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL in der ersten Runde von den St. Louis Blues ausgewählt worden, 2019 wurde er zu den Hurricanes getradet. In Schweden spielte Bokk zuletzt - wie auch jetzt in Krefeld - auf Leihbasis.