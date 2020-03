Die reguläre Saison in der DEL befindet sich auf der Zielgeraden - noch zwei Spieltage stehen aus.

Während einige Entscheidungen bereits feststehen, müssen andere Teams noch um ihre Ausgangsposition für die anstehenden Playoffs kämpfen. Die ersten sechs Teams der DEL-Tabelle sind direkt dafür qualifiziert, während die Teams auf den Rängen sieben bis zehn in einer Vorqualifikation, den sogenannten Pre-Playoffs, um zwei weitere Plätze kämpfen.

Sicher ist bereits, dass Vizemeister EHC Red Bull München als Erster in die Playoffs einzieht und damit bis zum Finale Heimrecht genießen würde. Außerdem ist klar, dass die Kölner Haie auf Rang elf keine Chance mehr haben, in die Playoffs einzuziehen. Damit steht zwar das Feld der Playoff-Teams fest, doch wer dort dann gegen wen spielt, ist noch offen.

SPORT1 zeigt, welche Entscheidungen im Saisonfinale noch fallen.

- Welches Team holt Platz zwei?

Während der Hauptrunden-Primus mit München bereits feststeht, geht es dahinter für Meister Adler Mannheim noch um Platz zwei. Zwar rangieren die Kurpfälzer (96 Punkte) im Moment noch dort, doch die Straubing Tigers (95 Punkte) sitzen ihnen im Nacken. Selbst die Eisbären aus Berlin (91) könnten sich theoretisch noch Rang zwei schnappen.

Eine Vorentscheidung könnte jedoch bereits am Freitagabend fallen, wenn im DEL-Kracher die Straubinger beim EHC Red Bull München (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) antreten müssen. Verlieren die Tigers das bayerische Derby und Mannheim fährt drei Punkte ein, sichern sich die Adler Rang zwei. Andernfalls fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag.

- Müssen Düsseldorf und Bremerhaven in die Pre-Playoffs?

Momentan liegen die Düsseldorfer EG (82 Punkte) und die Pinguins Bremerhaven (81 Punkte) scheinbar komfortabel auf den Rängen fünf und sechs. Aber vor allem der ERC Ingolstadt (78 Punkte) macht sich noch berechtigte Hoffnungen.

Dafür muss aber im direkten Duell bei den Pinguins am Freitag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) ein Sieg her. Dann wären die Oberbayern mit den Norddeutschen punktgleich, die Entscheidung wäre auf den letzten Spieltag verschoben.

Da empfängt Ingolstadt die Grizzlys Wolfsburg, während Bremerhaven bei den Eisbären Berlin antreten muss. Nur noch Außenseiterchancen auf den direkten Playoff-Einzug haben die Thomas Sabo Ice Tigers (76 Punkte). Dafür müssten die Nürnberger erst einmal die volle Punktausbeute holen und schließlich noch auf die Konkurrenz hoffen. Am letzten Spieltag empfangen die Franken die Düsseldorfer EG. (So., ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Wer holt den Heimvorteil in den Pre-Playoffs

Die Pre-Playoffs werden im Unterschied zu den weiteren Runden im Modus "Best of three" ausgetragen, umso wichtiger wird der Heimvorteil sein. Wie bereits oben beschrieben, liegen momentan Ingolstadt und die Ice Tigers aus Nürnberg auf den begehrten Rängen. Aber nur zwei Punkte hinter den Franken liegen die Grizzlys Wolfsburg (74 Punkte).

Doch die Niedersachsen haben alles in der eigenen Hand. Denn am Freitagabend steht zunächst das Duell gegen die Ice Tigers an (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER), bevor es am Sonntag zum Abschluss der Hauptrunde nach Ingolstadt (ab 14 Uhr im LIVETICKER) geht. Die Augsburger Panther (69 Punkte) sind angesichts dieser Konstellation bereits raus im Kampf um den Heimvorteil.