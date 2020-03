Nach dem Abschluss der Hauptrunde in der DEL stehen sowohl die beiden Pre-Playoff-Paarungen als zwei Viertelfinal-Duelle fest.

In den Spielen um den Einzug in die Runde der letzten Acht stehen sich die Thomas Sabo Ice Tigers und die Grizzlys Wolfsburg gegenüber. Das andere Pre-Playoff-Duell bestreiten der ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther.

Im Viertelfinale kommt es zu den Vergleichen zwischen den beiden ehemaligen Meistern Eisbären Berlin und Düsseldorfer EG sowie den Straubing Tigers und den Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Die Termine der Playoffs

PRE-PLAYOFFS (best of three):

1. Spieltag, Mittwoch, 11. März:

Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg

ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (beide 19.30 Uhr)



2. Spieltag, Freitag, 13. März:

Grizzlys Wolfsburg - Thomas Sabo Ice Tigers

Augsburger Panther - ERC Ingolstadt (beide 19.30 Uhr)



3. Spieltag, Sonntag, 15. März (falls notwendig):

Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg

ERC Ingolstadt - Augsburger Panther

VIERTELFINALE (best of seven):



1. Spieltag, Dienstag, 17. März und Mittwoch, 18. März:

Red Bull München - Qualifikant 2

Adler Mannheim - Qualifikant 1

Straubing Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG (alle 19.30 Uhr)



2. Spieltag, Freitag, 20. März:

Qualifikant 2 - Red Bull München

Qualifikant 1 - Adler Mannheim

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Straubing Tigers

Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin (alle 19.30 Uhr)



3. Spieltag, Sonntag, 22. März:

Red Bull München - Qualifikant 2

Adler Mannheim - Qualifikant 1

Straubing Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG

4. Spieltag, Dienstag, 24. März:

Mittwoch, 25. März:

Qualifikant 2 - Red Bull München

Qualifikant 1 - Adler Mannheim

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Straubing Tigers

Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin (alle 19.30 Uhr)

weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Freitag, 27. März

6. Spieltag, Sonntag, 29. März

7. Spieltag, Dienstag, 31. März/Mittwoch, 1. April

HALBFINALE (best of seven):

1. Spieltag, Freitag, 3. April

2. Spieltag, Sonntag, 5. April

3. Spieltag, Dienstag, 7. April

4. Spieltag, Donnerstag, 9. April

weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Samstag, 11. April

6. Spieltag, Montag, 13. April

7. Spieltag, Mittwoch, 15. April

FINALE (best of seven):

1. Spieltag, Freitag, 17. April

2. Spieltag, Sonntag, 19. April

3. Spieltag, Dienstag, 21. April/Mittwoch, 22. April

4. Spieltag, Freitag, 24. April

weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Sonntag, 26. April

6. Spieltag, Dienstag, 28. April

7. Spieltag, Donnerstag, 30. April



Hinweis:

Qualifikant 1: Nach der Hauptrunde besser platzierter Vor-Play-off-Sieger.

Qualifikant 2: Nach der Hauptrunde schlechter platzierter Vor-Play-off-Sieger.