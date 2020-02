Der frühere Nationalspieler Patrick Köppchen kehrt nicht mehr aufs Eis zurück.

Fast ein Jahr nach seinem letzten Spiel für die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erklärte der 39-Jährige sein endgültiges Karriereende. "Jetzt muss, will und werde ich mich neuen Zielen in meinen Leben zuwenden", ließ Köppchen über die DEG mitteilen. Nach dem Ende der vergangenen Saison hatte er sich an der Schulter operieren lassen.

In der DEL hatte der Verteidiger inklusive der Play-offs 2018/19 1026 Spiele absolviert - für die München Barons, die Hamburg Freezers, die Hannover Scorpions, den ERC Ingolstadt, die Nürnberg Ice Tigers und zuletzt für die DEG.

Mit 506 DEL-Spielen in Serie hält Köppchen einen Rekord. Mit Hannover (2010) und Ingolstadt (2014) gewann er den Titel, für die Nationalmannschaft lief der gebürtige Berliner bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2015 auf.