Rückkehrer Uwe Krupp startet voller Optimismus in seine zweite Amtszeit bei den krisengeschüttelten Kölner Haien aus der DEL.

"Wir versuchen, ein paar Hebel umzulegen", sagte der frühere Bundestrainer bei seiner Vorstellung am Dienstag: "Wir werden sehen, wie es funktioniert. Ich bin guter Dinge."

Krupp folgt auf Stewart

Die Haie hatten Krupp, der bereits von 2011 bis 2014 Trainer in Köln war, am Rosenmontag als Nachfolger des entlassenen Mike Stewart verpflichtet. Der Anruf überraschte den früheren Meisterspieler des Klubs.

"Der Kontakt kam recht schnell und kurzfristig zustande. 24 Stunden später saß ich im Auto nach Köln", sagte Krupp, der bereits am Abend im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg wieder an der Bande steht. (DEL: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Der 54-Jährige war Ende Januar bei Sparta Prag entlassen worden. Das Aus in Tschechien sei "ein bisschen überraschend" gewesen: "Von daher war ich eigentlich darauf vorbereitet, dass ich einen etwas längeren Sommer habe."

Haie haben nach Niederlagenserie keine Chance mehr auf die Play-offs

Die Haie haben in der DEL nach 17 Niederlagen in Serie keine wirkliche Chance mehr auf den Play-off-Einzug. Der gebürtige Kölner Krupp will deshalb den Rest der Saison "als Sprungbrett nehmen, um etwas Neues aufzubauen."

Mit dem Großteil seiner Schützlinge hat der zweimalige NHL-Champion schon gearbeitet. "Über den Daumen gepeilt sind es acht, neun Jungs, die ich kenne", so Krupp, "aus den Auswahlmannschaften und ein paar 'Überlebende' aus der Zeit vor sechs Jahren. Also ungefähr die Hälfte der Mannschaft."

Es gehe jetzt darum, "nach vorne zu schauen. Um zu sehen, wie der Wind weht", so Krupp: "Das Wichtigste ist, dass du mit einem gewissen Optimismus ins Spiel gehst. Die Ärmel hochgekrempelt. Es geht mit 0:0 los."