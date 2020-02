Der frühere Bundestrainer Marco Sturm wünscht sich mehr Kaderplätze für deutsche Nachwuchsspieler in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

"Ich hoffe, dass man die Zahl der ausländischen Spieler in kleinen Schritten reduziert, um mehr junge deutsche Akteure in der heimischen Liga spielen zu lassen. Wenn für sie kein Platz ist, wird es schwierig, unter den Top Acht der Welt zu bleiben", sagte der 41-Jährige dem Sportbuzzer.

Sturm: "Nationalmannschaft bleibt immer ein Thema"

"Am Ende entscheidet die Liga, wie viele Ausländer in der DEL spielen. Der Verband kann nur Vorschläge machen. Auf einmal den großen Schnitt zu machen funktioniert nicht", sagte Sturm, der in der NHL bei den Los Angeles Kings als Assistenzcoach tätig ist.

Eine Rückkehr nach Deutschland sei für Sturm, der von 2015 bis 2018 Bundestrainer war und bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 sensationell Olympia-Silber mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) holte, im Moment ziemlich weit weg.

"Die Nationalmannschaft bleibt immer ein Thema für mich", ergänzte er aber.