Der Kampf um die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) geht in die entscheidende Phase.

Die Düsseldorfer EG liegt nach zuletzt vier Siegen in Folge auf Rang sechs, dieser würde am Saisonende die direkte Qualifikation für das Viertelfinale bedeuten. Direkt dahinter liegt der ERC Ingolstadt. Die Oberbayern empfangen un die DEG von Cheftrainer Harold Kreis am 44. Spieltag. (DEL: u.a. ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG ab 19.30 Uhrim LIVETICKER)

Platzt der Knoten der Kölner Haie?

Die Ingolstädter gewannen allerdings seit dem 12. Januar kein Spiel mehr nach 60 Minuten - damals ausgerechnet daheim gegen die DEG. Vor allem defensiv drückt der Schuh in fünf der vergangenen sechs Partien kassierte Ingolstadt mindestens vier Gegentore. Zuletzt gab es gar eine bittere 1:6-Klatsche bei den Eisbären.

Derweil tritt der Tabellenführer EHC Red Bull München bei den Iserlohn Roosters an. Die Kölner Haie wollen endlich ihre 13 Spiele andauernde Pleitenserie beenden. Wenn nicht beim Tabellenletzten Schwenningen, wann dann? Cheftrainer Mike Stewart sitzt aber dennoch fest im Sattle, gehen musste stattdessen Sportdirektor Mark Mahon.

Im letzten Duell im Januar setzte sich der ERC aus Ingolstadt mit 4:5 nach Penaltyschießen durch.

So können Sie die DEL LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Die Spiele des 44. Spieltags in DEL

Fishtown Pinguins - Augsburger Panther (ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG (ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers (ab 19:30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin (ab 19:30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie (ab 19:30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München (ab 19:30 Uhr im SPORT1-Liveticker)