Vorhang auf zum Duell der großen Raubkatzen!

Die Straubing Tigers sind bisher die große Überraschung dieser Saison, im letzten Spiel bei den Iserlohn Roosters mussten die Bayern aber eine ärgerliche Niederlage hinnehmen und rutschten damit hinter die Adler Mannheim auf Rang drei der Tabelle. (SERVICE: Die Tabelle der DEL)

Damit die Pleite ein Ausrutscher bleibt, will man gegen die Thomas Sabo Ice Tigers nun wieder zurück in die Erfolgsspur. (DEL, 37. Spieltag: Straubing Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg, ab 17.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Allerdings kommt mit den Ice Tigers aus Nürnberg ein gefährlicher Gegner ins Stadion am Pulverturm. Immerhin feierten die Franken nach acht Pleiten in Folge gegen die Krefeld Pinguine endlich wieder einen Sieg. Dazu entschärft sich auch die Personalsituation, weswegen Chefcoach Kurt Kleinendorst optimistisch in die Zukunft schaut.

"Ich hoffe, dass das heute das Spiel war, das die Wende einleitet. Wir werden langsam gesund und ich freue mich darauf zu sehen, wie das dann wird", freute er sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf das Duell in Straubing.

München muss nach Schwenningen

Für den Tabellenführer aus München steht eine Dienstreise nach Schwenningen an. Nachdem der EHC Red Bull München gegen die Kölner Haie seine Mini-Krise beendet hat, soll nun bei den Schweninger Wild Wings der nächste Erfolg her. (DEL, 37. Spieltag: Schwenninger Wild Wings - EHC Red Bull München, ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Adler Mannheim, die am vergangenen Spieltag auf Rang zwei in der Tabelle gesprungen sind, peilen im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg ebenfalls einen Sieg an, um den Tabellenplatz zu festigen. (DEL, 37. Spieltag: Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

So können Sie Straubing Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Alle Spiele des 37. Spieltags in der DEL

ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG (ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Augsburger Panther (ab 14.00 Uhr im SPORT1-Livticker)

Kölner Haie - Eisbären Berlin (ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Schwenninger Wild Wings - EHC Red Bull München (ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters (ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Straubing Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers (ab 17.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg (ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)