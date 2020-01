Die Kölner Haie (weiß) kamen in Krefeld unter die Räder © Imago

Die Kölner Haie verlieren in der DEL klar in Krefeld - es ist die zwölfte Niederlage in Serie. Die Adler Mannheim verpassen es, näher an München heranzurücken.