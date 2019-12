Sebastian Furchner ist im erlesenen Kreis der Spieler, die mehr als 1000 DEL-Spiele absolviert haben © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

Sebastian Furchner verlängert bei den Grizzlys Wolfsburg und macht so die 13. Saison in Wolfsburg perfekt. Bereits in dieser Spielzeit feierte er ein besonderes Jubiläum.