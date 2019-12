Dritter Akt im Derby-Krimi!

Die Adler Mannheim sind nach leichten Startschwierigkeiten richtig gut in der Saison angekommen und haben den Rückstand auf den EHC Red Bull München an der Tabellenspitze wieder verringert. (SERVICE: Die Tabelle der DEL)

Gegen die Schwenninger Wild Wings will der Meister nun den nächsten Schritt machen und drei Punkte einfahren. (DEL, 31. Spieltag: Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim, ab 16.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Dazu will man mit einem weiteren Sieg in der Derby-Serie in Führung gehen. Vor allem der 13. Spieltag hat sich bitter in das Gedächtnis der Adler eingebrannt. Damals gab es eine herbe 1:6-Packung in Schwenningen. Zwar konnte man sich vor zwei Wochen in heimischer Halle mit 3:0 revanchieren, aber der Stachel sitzt noch tief. Daher will man nun auch in der Fremde zeigen, wer das Sagen hat.

Aber auch die Wild Wings werden hochmotiviert in die Partie gehen. Zum einen will das Tabellenschlusslicht endlich die Pleitenserie der letzten fünf Spiele beenden, zum anderen ist ein Derby-Sieg immer besonders reizvoll.

So können Sie Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1 und MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App