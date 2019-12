Die Erfolgsserie der Eisbären Berlin von drei Siegen in Folge ist am Ende der Terminhatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gerissen.

Zwar holte der DEL-Rekordmeister gegen die Fischtown Pinguins einen 0:4-Rückstand auf, musste sich nach Verlängerung jedoch mit 4:5 (0:1, 1:3, 3:0, 0:1) geschlagen geben. Patrick Joseph Alber traf nach 29 Sekunden in der Verlängerung zum vierten Sieg nacheinander für die Gäste.

Anzeige

Wie Berlin (2:1 bei den Straubing Tigers) war auch Bremerhaven am zweiten Weihnachtsfeiertag im Einsatz gewesen. Dem 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Krefeld Pinguine folgte bei den Eisbären der nächste Erfolg. Berlin und Bremerhaven bleiben auf den Plätzen vier und fünf. (SERVICE: Die Tabelle der DEL)

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga live bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Ross Mauermann (20.), Justin Feser (25.) und Alexander Friesen (27./32.) hatten die Gäste in Führung gebracht, ehe Ryan McKiernan (34.), Frank Hördler (41./44.) und James Sheppard (45.) in der regulären Spielzeit ausglichen.