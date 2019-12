Tabellenführer Red Bull München lässt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter Federn.

In der Neuauflage des Vorjahresendspiels verlor der Vizemeister gegen Titelverteidiger Adler Mannheim auf eigenem Eis 2:4 (1:1, 1:3, 0:0) und kassierte bereits die zweite Ligapleite gegen die Adler binnen einer Woche. Am vergangenen Sonntag hatte Red Bull nach Verlängerung den Kürzeren gezogen.

Für München war es zudem die dritte Ligapleite in Folge, am Dienstag war das Team von Trainer Don Jackson außerdem in der Champions Hockey League gescheitert. In der Tabelle könnten die Straubing Tigers bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken.

Mannheim: Neunter Sieg in Folge

Mannheim hingegen findet nach schwächerem Saisonstart immer mehr zur Meisterform des Vorjahres. Der Sieg in der bayrischen Landeshauptstadt war bereits der neunte Erfolg in der DEL nacheinander. Als Tabellendritter rückte Mannheim bis auf sechs Punkte an München heran.

Christopher Bourque (10.) hatte München früh in der Partie in Führung gebracht, Nicolas Krämer (16.) glich noch im ersten Drittel für Mannheim aus. Im zweiten Drittel gelang Red Bull durch Robert Sanguinetti (22.) erneut ein Traumstart. Doch Björn Krupp (34.), Matthias Plachta (36.) und David Wolf (40.) sorgten noch vor dem Schlussdrittel binnen weniger Minuten für den Endstand.

Das Spiel im Stenogramm:

Red Bull München - Adler Mannheim 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Tore: 1:0 Bourque (09:56), 1:1 Krämmer (15:18), 2:1 Sanguinetti (21:43), 2:2 Krupp (33:34), 2:3 Plachta (35:23), 2:4 Wolf (39:44)

Zuschauer: 5890

