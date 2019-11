Die Augsburger Panther konnten nur eines der vergangenen fünf Spiele in der DEL gewinnen und liegen aktuell auf Rang zwölf.

Den Abwärtstrend gilt es für die Fuggerstädter schleunigst zu stoppen, um nicht frühzeitig den Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren. (DEL: Eisbären Berlin - Augsburger Panther ab 17 Uhr im LIVETICKER)

Eisbären in der Favoriten-Rolle

Deutlich besser läuft es dagegen bei den Eisbären Berlin: Die Hauptstädter sind momentan Fünfter, nach einem schwierigen Saisonstart zeigt die Formkurve klar nach oben. (SERVICE: Spielplan der DEL)

So sieht es auch Toptalent Lukas Reichel, der in seiner Debütsaison bereits zwölf Scorerpunkte auf dem Konto hat: "Wenn man einen neuen Trainer hat und neue Spieler, braucht man manchmal einfach ein bisschen, um reinzukommen. Jetzt sind wir als Team zusammengewachsen und jeder versteht sich mit jedem. Die Chemie ist auch in der Kabine gut. Jeder weiß, was sein Job ist. Wir werden von Spiel zu Spiel besser", berichtet der 17-Jährige in der neuen Podcast-Ausgabe von DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1.

Die Eisbären gehen somit als Favorit gegen Augsburg aufs Eis, zumal sie vor eigenem Publikum erst eine Saisonniederlage kassiert haben.

So können Sie Eisbären Berlin gegen Augsburger Panther LIVE verfolgen:

TV: SPORT

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de