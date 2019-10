Am Freitag kann der EHC Red Bull München DEL-Geschichte schreiben.

Sollte das Team von Coach Don Jackson gegen die Grizzlys Wolfsburg (DEL: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) erneut siegen, wäre es der zehnte Sieg in Folge und ein neuer DEL-Rekord.

"Ich habe mit einem Freund darüber gesprochen und er sagte mir, dass noch ein Sieg fehlt für den alleinigen Rekord. Mich interessiert, dass wir gewinnen. In der Kabine reden wir nicht wirklich darüber", sagte EHC-Goalie Danny aus den Birken im SPORT1-Podcast "DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1" über die Bedeutung des Rekords für das Team.

Er ergänzte: "Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen und haben unglaublich Spaß in der Kabine." Dabei hat mit Kapitän Michael Wolf eine wichtige Säule der Vorjahre seine Karriere beendet hat. "Es gibt keinen neuen Wolf, wir versuchen ihn mit drei Mann zu ersetzen, was uns zu gelingen scheint. Patrick Hager macht einen hervorragenden Job als Kapitän", meinte aus den Birken zu den neuen Gegebenheiten bei den Münchnern.

Der gute Start überrascht aber auch den 34-Jährigen: "Für die neuen Spieler ist bei uns immer das System am schwierigsten, das etwas komplizierter als woanders ist. In der Vergangenheit war der November der Knackpunkt, dass sich alle dran gewöhnen. Dieses Jahr ist es etwas anders."

Aus den Birken hält DEL-Rekord

Auch aus den Birken schreibt aktuell DEL-Geschichte. Zuletzt gelang ihm gegen die Kölner Haie sein 46. Shutout - ebenfalls DEL-Rekord. Noch sei ihm diese Marke nicht wichtig, "aber wenn ich dann irgendwann mal aufhöre". Allerdings bemerkte aus den Birken, dass ihm Dennis Endras von den Adler Mannheim "im Nacken hängt". Endras hat aktuell 42 Shutouts vorzuweisen. "Da geht es darum, wer länger spielt. Wahrscheinlich spielen wir beide noch mit über 40 Jahren", witzelte aus den Birken.

Neben dem Erfolg in der DEL sind die Münchner auch in der Champions Hockey League (CHL) als Gruppenerster in die K.o.-Runde eingezogen. Dort messen sich die europäischen Top-Teams in den direkten Duellen. Der EHC setzte sich in seiner Gruppe unter anderem gegen den schwedischen Klub Färjestäd Karlstad durch.

"Es ist meistens ein anderes Hockey. Zum Beispiel in Schweden wird mehr Wert auf das läuferische und die Technik gelegt. Auch qualitativ merkt man, dass es die Champions League ist", meinte aus den Birken über die Unterschiede zwischen DEL und CHL. Der Münchner Goalie bedauert aber, dass die CHL in Deutschland "nicht so anerkannt wird von den Zuschauern."

"Deutsche Hockey wieder nach oben gerutscht"

Die Ursache dafür glaubt aus den Birken zu kennen: "Ich glaube, die Fans wollen mehr die deutschen Duelle und Rivalitäten sehen."

Sportlich könne man aber in der CHL "den Vergleich zu anderen Nationen ziehen", so der Goalie. Aus seiner Sicht gibt es gute Nachrichten für das deutsche Eishockey: "Ich glaube, das deutsche Hockey ist wieder nach oben gerutscht, auch wenn ich die anderen deutschen Klubs sehe. Wir brauchen uns nicht mehr verstecken."

Die Gründe für diese Entwicklung liegen für aus den Birken auf der Hand. "Wir sind jetzt selbstbewusster. Durch die Silbermedaille bei Olympia ist viel Selbstbewusstsein dazugekommen. Dadurch haben wir gemerkt, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen", sagte er und fügte einen weiteren Grund hinzu: "Außerdem kommen bei den jungen Spielern einige Spieler hoch. Man merkt, es tut sich etwas und das ist schön."

Auch aus den Birken befindet sich seit Olympia 2018 im Dauer-Formhoch und zeigte zuletzt viele starke Leistungen. "Für mich ist es die beste Zeit, ich hoffe, dass es noch lange anhält und hoffe, dass ich noch besser werde. Ich habe immer noch Ziele", meinte der 34-Jährige.

Zunächst einmal winkt der Startrekord mit dem EHC Red Bull München als neueste Errungenschaft.

