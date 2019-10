Aufatmen in Mannheim!

Am 15. Spieltag der DEL setzt sich der Meister in einem hochklassigen Match gegen die Thomas Sabo Ice Tigers durch. Am Ende hatten die Hausherren das Glück zwei Mal auf ihrer Seite, die damit weiter in Schlagdistanz der Spitzengruppe bleiben. (SERVICE: Die Tabelle der DEL)

Trotz lediglich zweier Tore war das Spiel geprägt von packenden Offensivaktionen auf beiden Seiten. Aber die Torhüter beider Teams erwischten heute einen Sahnetag, dazu kam noch etwas Schusspech. Daher ging es torlos in die erste Drittelpause.

Aber nur knapp drei Minuten nach Wiederanpfiff war es Chad Billins, der nach Vorarbeit von Marcel Goc und Cody Lampl die Mannheimer Führung besorgte.

Nürnberg heute ohne Fortune

Im Schlussdrittel war es dann Andrew Desjardins, der gut sieben Minuten vor dem Ende das entscheidende 2:0 einnetzte. Diesmal zeichnete sich Matthias Plachta für den Assist verantwortlich.

Die Gäste versuchten danach nochmal alles und nahmen kurz vor dem Ende sogar noch den Torhüter vom Eis, ein Torerfolg sollte ihnen in diesem Spiel aber einfach nicht vergönnt sein.

Damit bleibt der Meister zwar weiterhin vierzehn Punkte hinter dem Tabellenführer aus München, liegt aber nur zwei Punkte hinter dem Überraschungsteam aus Straubing, das auf Rang zwei positioniert ist.

Alle Spiele des 15. Spieltags im Überblick

Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Eisbären Berlin - Red Bull München 3:5 (2:1, 0:3, 1:1)

Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Straubing Tigers - Augsburger Panther 7:3 (3:0, 3:1, 1:2)

Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Kölner Haie - Fischtown Pinguins Bremerhaven (19.00)