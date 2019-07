Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den tschechischen Verteidiger Jakub Kindl unter Vertrag genommen.

Wie der achtmalige Meister am Freitag mitteilte, wechselt der 32-Jährige vom HC Pilsen an den Rhein und bringt Erfahrung aus insgesamt 350 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit. Zwischen 2010 und 2017 spielte Kindl für die Detroit Red Wings und die Florida Panthers.