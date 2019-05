Nationalspieler Maximilian Kammerer (22) beendet sein Abenteuer in Nordamerika und kehrt zur Düsseldorfer EG in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück.

Der Stürmer hatte vor einem Jahr einen Einstiegsvertrag bei Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals unterzeichnet, den Sprung ins NHL-Team aber nicht geschafft. Kammerer ist bis 2021 an die DEG gebunden.

Nur im Farmteam der Capitals

Der gebürtige Düsseldorfer lief in der vergangenen Saison für Washingtons Farmteam Hershey Bears in der American Hockey League (AHL) auf. In 33 Hauptrundenspielen kam Kammerer auf vier Tore und neun Vorlagen. Vor dem Schritt in die USA hatten beiden Seiten vereinbart, dass Kammerer im Falle einer vorzeitigen Rückkehr erneut für die DEG auflaufen würde.

"Maxi Kammerer hat in drei Profijahren bei uns bewiesen, was er kann. Wir wissen, was wir an ihm haben. Er war in Amerika mit seiner Rolle zuletzt sehr unzufrieden und da haben wir natürlich unsere Chance gesehen, ihn zurück an den Rhein zu holen", sagte Niki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG: "Er wird unserem Sturm noch mehr Qualität geben."