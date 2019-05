Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben in den eigenen Reihen einen Nachfolger für Trainer Mike Stewart gefunden.

Der bisherige Assistenzcoach Tray Tuomie übernimmt in der kommenden Saison den Chefposten bei den Schwaben. Stewart wechselt zu den Kölner Haien.

Der 51 Jahre alte Tuomie arbeitet bereits seit 2016 bei den Panthern. Zuvor war der Deutsch-Amerikaner bei der Düsseldorfer EG und den Nürnberg Ice Tigers tätig gewesen und hatte in dieser Zeit auch Erfahrungen als Cheftrainer sammeln können.

"Er hat großen Anteil an unserer Entwicklung und den Erfolgen der letzten drei Spielzeiten", sagte Panther-Gesellschafter Lothar Sigl. Die Panther waren in der abgelaufenen DEL-Spielzeit erst im Halbfinale denkbar knapp an Red Bull München (3:4) gescheitert.