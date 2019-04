Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga haben den schwedischen Angreifer Andreas Thuresson verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, unterzeichnete der 31-Jährige einen Vertrag bis 2021. Zuletzt ging Thuresson für HV71 in Jonköping in seiner Heimat aufs Eis. (Die DEL-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1)

"Andreas ist ein kompletter, erfahrener Spieler, der in vielen Top-Ligen in Europa bereits seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat", sagte Schwenningens Manager Jürgen Rumrich. Zudem kam Thuresson zwischen 2009 und 2011 25-mal in der NHL zum Einsatz.