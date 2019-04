DEL: Düsseldorf verpflichtet Reid Gardiner aus AHL

Nach 13 Abgängen nimmt der Kader des achtmaligen deutschen Eishockeymeisters Düsseldorfer EG für die kommende Saison weiter Formen an.

Die Rheinländer präsentierten am Freitag den Kanadier Reid Gardiner (23) als sechsten Neuzugang, der rechte Flügelstürmer spielte zuletzt für die Utica Comets aus der American Hockey League (AHL) und die Kalamazoo Wings in der East Coast Hockey League (ECHL). Bei der DEG erhält Gardiner einen Einjahresvertrag.

Anzeige

"Er verfügt als Rechtsschütze über einen sehr guten Schuss, ist torgefährlich und darüber hinaus ein echter Allrounder sowie ein hervorragender Schlittschuhläufer. Reid ist bereit für eine Karriere in Europa. Wir versprechen uns viel von ihm", sagte Düsseldorfs Sportlicher Leiter Niki Mondt über Gardiner.

Derweil haben die Thomas Sabo Ice Tigers ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.

Die Franken holen den 29 Jahre alten Deutsch-Kanadier Rylan Schwartz vom Ligarivalen Fischtown Pinguins Bremerhaven. Der Stürmer ist der ältere Bruder des in der NHL bei den St. Louis Blues spielenden Jaden Schwartz. In Bremerhaven kam er in der abgelaufenen Spielzeit auf 22 Tore und 27 Assists.