Showdown in der DEL! (Die DEL-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1)

Nach einer dramatischen Halbfinalserie zwischen dem EHC Red Bull München und den Augsburger Panthers stehen die beiden Finalisten fest: die Adler Mannheim fordern Meister München.

Die Mannheimer hatten in ihrem Halbfinale wenige Probleme, sicherten sich mit einem 4:0-Sweep gegen die Kölner Haie das erste Ticket für die Finalserie.

Im bayerischen Derby hatte der amtierende Champion München deutlich härter zu kämpfen. Erst im ultimativen Showdown in Spiel 7 fiel gegen Augsburg die Entscheidung. Durch ein 2:0 in eigener Halle sicherten sich die Münchner in der längsten Playoff-Serie der DEL-Geschichte das zweite Finalticket.

Alle Final-Spiele können Sie bei SPORT1 im LIVETICKER verfolgen.

Darüber hinaus zeigt SPORT1 ausgewählte Spiele LIVE im TV und im LIVESTREAM: Als nächstes steht am Montag das dritte Finalspiel Mannheim und München auf dem Programm (DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - EHC Red Bull München am Mo. ab 19 Uhr im TV und im STREAM).

Nach zwei Auswärtssiegen siegten erstmals die Adler zu Hause und gingen mit 2:1 in Front.

Der Spielplan der DEL-Playoffs:

FINALE (best of seven):

1. Spieltag, Donnerstag, 18. April

Adler Mannheim - EHC Red Bull München 1:2 n.V.

2. Spieltag, Samstag, 20. April

EHC Red Bull München - Adler Mannheim 0:3

3. Spieltag, Montag, 22. April

Adler Mannheim - EHC Red Bull München 4:1

4. Spieltag, Mittwoch, 24. April

EHC Red Bull München - Adler Mannheim (ab 19.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

5. Spieltag, Freitag, 26. April

Adler Mannheim - EHC Red Bull München (ab 19.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

weitere Termine (falls notwendig):

6. Spieltag, Sonntag, 28. April

7. Spieltag, Dienstag, 30. April

So können Sie die DEL-Playoffs LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de /Magenta Sport

Ticker: SPORT1

HALBFINALE (best of seven):

1. Spieltag, Dienstag, 2. April

Adler Mannheim - Kölner Haie 1:0

1. Spieltag, Mittwoch, 3. April:

EHC Red Bull München - Augsburger Panther 2:1 n.V.

2. Spieltag, Freitag, 5. April

Kölner Haie - Adler Mannheim 1:4

Augsburger Panther - EHC Red Bull München 4:3

3. Spieltag, Sonntag, 7. April

EHC Red Bull München - Augsburger Panther 0:1 n.V.

Adler Mannheim - Kölner Haie 4:0

4. Spieltag, Dienstag, 9. April

Kölner Haie - Adler Mannheim 2:4

4. Spieltag, Mittwoch, 10. April

Augsburger Panther - EHC Red Bull München 1:2

5. Spieltag, Freitag, 12. April

EHC Red Bull München - Augsburger Panther 1:0

6. Spieltag, Sonntag, 14. April

Augsburger Panther - EHC Red Bull München 2:0

7. Spieltag, Dienstag, 16. April

EHC Red Bull München - Augsburger Panther 2:0

VIERTELFINALE (best of seven):

1. Spieltag, Dienstag, 12. März:

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 7:1

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:6

Mittwoch, 13. März:

Adler Mannheim - Thomas Sabo Ice Tigers 7:2

EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 3:2 n.V.

2. Spieltag, Freitag, 15. März:

Thomas Sabo Ice Tigers - Adler Mannheim 2:4

Eisbären Berlin - EHC Red Bull München 4:0

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 4:1

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 4:3 n.V.



3. Spieltag, Sonntag, 17. März:

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 3:4

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 3:2 n.V.

EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 4:1

Adler Mannheim - Thomas Sabo Ice Tigers 4:1



4. Spieltag, Freitag, 22. März:

Thomas Sabo Ice Tigers - Adler Mannheim 4:3 n.V.

Eisbären Berlin - EHC Red Bull München 2:5

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 3:2 n.V.

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 1:2



5. Spieltag, Sonntag, 24. März:

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 4:3 n.V.

Adler Mannheim - Thomas Sabo Ice Tigers 7:4

EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 0:3

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 4:2

6. Spieltag, Freitag 29. März

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 4:3

Eisbären Berlin - EHC Red Bull München 3:4

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 2:5

7. Spieltag, Sonntag, 31. März

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 3:2

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 2:1

1. PLAYOFF-Runde (best of three):

1. Spieltag, Mittwoch, 6. März:

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Thomas Sabo Ice Tigers 1:3

Straubing Tigers - Eisbären Berlin 2:3 n.V.

2. Spieltag, Freitag, 8. März:

Thomas Sabo Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:4

Eisbären Berlin - Straubing Tigers 4:2



3. Spieltag, Sonntag, 10. März:

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Thomas Sabo Ice Tigers 2:3 n.V.