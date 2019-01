Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen für den Rest der Saison auf Angreifer Mitchell Heard verzichten.

Wie die Niederbayern am Dienstag mitteilten, ist die Schulterverletzung des 26-jährigen Kanadiers aus dem Heimspiel Ende Dezember gegen die Schwenninger Wild Wings so schwerwiegend, dass er sich einer Operation unterziehen muss. Der Eingriff werde am Donnerstag durchgeführt.

"Es tut mir sehr leid, dass ich diese Saison nicht mehr auf das Eis zurückkehren kann. Aber auch Verletzungen gehören leider zum Sport dazu, und ich sehe diese Zwangspause als Herausforderung, die ich meistern werde", sagte Heard.