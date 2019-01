Die Düsseldorfer EG hat in der DEL die dritte Heimniederlage in Folge kassiert. Am 40. Spieltag unterlag die DEG den Straubing Tigers mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung, festigte durch den Punktgewinn mit jetzt 72 Zählern aber den dritten Tabellenplatz. Straubing (61) ist Achter.

Michael Connolly (63.) erzielte vor 5223 Zuschauern den entscheidenden Treffer für die Gäste. Düsseldorf liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter Adler Mannheim (87), der am Freitagabend (19.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg bei den Eisbären Berlin vorzeitig den Playoff-Einzug perfekt machen kann.

Sollten die Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg verlieren, wären die Mannheimer auch bei einer Niederlage für die erste Runde qualifiziert.