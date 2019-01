Spitzenreiter Adler Mannheim ist dem Hauptrundensieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Schritt näher gekommen. Am 38. Spieltag gelang dem siebenmaligen Meister beim 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) gegen die Eisbären Berlin der fünfte Sieg in Serie. Die Adler führen mit 84 Punkten die Tabelle mit einem komfortablen Vorsprung vor Meister Red Bull München (72) an. (Service: DEL-Tabelle im SPORT1-Datencenter)

Die Eisbären (53) sind nach der sechsten Niederlage im neuten Spiel unter Interimstrainer Stephane Richer weiter Tabellenneunter. Das Erreichen der Pre-Play-offs ist für den Vizemeister mit 15 Punkten Vorsprung auf die Nürnberg Ice Tigers auf Rang elf aber nicht in Gefahr.

Der deutsche Nationalstürmer Matthias Plachta (12./38.), die Kanadier Andrew Desjardins (21.) und Luke Adam (40./44.) sowie der Amerikaner Chad Kolarik (57.) sorgten in der Mannheimer SAP-Arena für den verdienten Heimsieg. Andre Rankel (7.) und James Sheppard (24.) trafen für die zu Beginn ebenbürtigen Berliner.

Das Spiel im Stenogramm

Adler Mannheim - Eisbären Berlin 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Tore: 0:1 Rankel (6:24), 1:1 Plachta (11:21), 2:1 Desjardins (20:09), 2:2 Sheppard (23:29), 3:2 Plachta (37:18), 4:2 Adam (39:53), 5:2 Adam (43:16), 6:2 Kolarik (56:26)

Zuschauer: 11.384

Strafminuten: Mannheim 6 plus Disziplinar (Wolf) - Berlin 4

Der 38. Spieltag

Donnerstag, 10. Januar

Freitag, 11. Januar

Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt -:- (-:-, , ) (19.30)

Krefeld Pinguine - Red Bull München -:- (-:-, , ) (19.30)

Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers -:- (-:-, , ) (19.30)

Iserlohn Roosters - Augsburger Panther -:- (-:-, , ) (19.30)

Straubing Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven -:- (-:-, , ) (19.30)



Dienstag, 26. Februar

Düsseldorfer EG - Kölner Haie -:- (-:-, , ) (19.30)