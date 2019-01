Die Adler Mannheim haben mit einem Sieg im Topspiel gegen die Düsseldorfer EG ihre Vormachtstellung in der Deutschen Eishockey Liga untermauert. Die Mannheimer setzten sich am Freitag beim Altmeister mit 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) durch und liegen mit nun 78 Punkten weiter überlegen an der Tabellenspitze. Die DEG (66) bleibt Dritter, erster Verfolger ist weiter Titelverteidiger EHC Red Bull München (69).

Der Meister musste sich überraschend gegen das Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings nach Penaltyschießen mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Die viertplatzierten Augsburger Panther sind noch gar nicht im neuen Jahr angekommen. Nach dem 0:5 bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mussten die Augsburger mit dem 3:5 (1:3, 0:2, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers die nächste Niederlage hinnehmen. (Service: Tabelle der DEL)

Iserlohn mit Pleitenserie

Die Nürnberger feierten nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ein wichtiges Erfolgserlebnis im Kampf um die Anfang März beginnende Meisterrunde. Der Rückstand auf die Krefeld Pinguine und Platz zehn, der als letzte Position zur Teilnahme an den Vor-Playoffs berechtigt, beträgt zehn Punkte. (DEL: ERC Ingolstadt - Thomas Sabo Ice Tigers am Sonntag ab 16.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Krefeld gewann bei den Grizzlys Wolfsburg erst nach Verlängerung mit 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 1:0). Die Kölner Haie fügten den Iserloohn Roosters mit dem 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) die bereits siebte knappe Niederlage in Folge zu.