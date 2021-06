Slovan Bratislava rückt in die Champions Hockey League (CHL) nach und komplettiert damit das Feld für die neue Saison der europäischen Eishockey-Serie. Der Traditionsklub übernimmt den Platz von Junost Minsk, das aufgrund der politischen Verhältnisse in Belarus nun doch keine Wildcard erhält. Das teilte die CHL am Donnerstag mit.

Bratislava wird in Gruppe F auf Ocelari Trinec aus Tschechien, den Schweizer Vertreter Fribourg-Gotteron und Leksands IF aus Schweden treffen. Die deutschen Starter unter den 32 Teilnehmern sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven (Gruppe A), die Adler Mannheim (C), Red Bull München (D) und Meister Eisbären Berlin (E). Die Gruppenphase beginnt am 26. August und endet am 13. Oktober.