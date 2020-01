Vorjahressieger und Rekordchampion Frölunda Indians steht zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte im Endspiel der Eishockey-Champions-League.

Der dreimalige Titelträger aus Schweden gewann das Halbfinal-Rückspiel beim Ligarivalen Lulea HF mit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) und drehte damit das 2:3 aus dem Hinspiel.

Anzeige

Gegner im Endspiel am 4. Februar ist Mountfield HK aus Tschechien. Das Team aus der Stadt Hradec Kralove gewann in eigener Halle 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) gegen Djurgardens IF aus Schweden (Hinspiel: 3:1).

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

An Djurgardens war Vorjahresfinalist Red Bull München als letzter deutscher Vertreter im Viertelfinale gescheitert. Für Meister Adler Mannheim und Champions-League-Debütant Augsburger Panther war das Achtelfinale die Endstation.

Die CHL-Halbfinals im Überblick

Lulea HF/Schweden - Frölunda Indians/Schweden 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Hinspiel: 3:2

Mountfield HK/Tschechien - Djurgardens IF/Schweden 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Hinspiel: 3:1