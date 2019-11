Für die Adler Mannheim geht es in der Champions League Hockey um Alles oder Nichts!

Nach der knappen 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel braucht das Team am Mittwochabend zuhause gegen Mountfield HK für das Erreichen des Viertelfinals einen Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz.

Eishockey, Champions League: Adler Mannheim - Mountfield HK ab 19 Uhr LIVE im TV

Der Sieger wird in einem Hin- und Rückspiel ermittelt, entscheidend für den Einzug ins Viertelfinale ist das Torverhältnis nach beiden Vergleichen.

Daher kann es in den Rückspielen zu einer Verlängerung kommen, wenn die Teams in der Addition beider Vergleiche die gleiche Anzahl an Toren geschossen haben.

Der Sieger des Achtelfinals trifft auf den Gewinner des Duells zwischen dem EV Zug (Schweiz) und Tappara Tampere (Finnland), die beiden Teams kamen im Hinspiel in Tampere zu einem 3:3.

So können Sie Adler Mannheim - Mountfield HK LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App