Die Adler Mannheim sind in der Champions Hockey League nicht zu stoppen. Der deutsche Meister gewann auch das dritte Spiel gegen GKS Tychy aus Polen. Am Freitagabend feierten die Adler in der SAP Arena einen souveränen 5:0-Sieg. (SERVICE: Der CHL-Spielplan)

Damit schoben sie sich mit acht Punkten vorerst an die Tabellenspitze der Gruppe F vor Djurgarden Stockholm (6) und Vienna Capitals (3). (SERVICE: Die CHL-Tabelle)

Im kommenden Heimspiel gegen die Vienna Capitals ist sogar die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale möglich. (CHL: Adler Mannheim -Vienna Capitals, ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Augsburger Panther wollen nach Niederlage wieder siegen

Nach den beiden Auswärtssiegen zum Start in die Champions Hockey League haben die Augsburger Panther die erste Niederlage kassiert. Gegen die schwedische Mannschaft Luleå Hockey stand es nach 60 Minuten 4:4 (1:1, 1:3, 2:0). Erst in der Verlängerung sicherten sich die Gäste den Sieg.

Am Sonntag empfangen die Augsburger Panther die Belfast Giants zum Rückspiel im Curt Frenzel Stadion. Das erste Spiel in Nordirland haben die Schwaben mit 3:2 nach Overtime gewonnen. Mit einem Sieg wäre die Tür Richtung zum Achtelfinale weit offen. (CHL:Augsburger Panther - Belfast Giants, ab 17 Uhr im LIVETICKER).

