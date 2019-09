Der Start für die deutschen Eishockey-Klubs in der CHL lief verheißungsvoll.

Das gilt auch für Meister Adler Mannheim und die Augsburger Panther. Beide Teams gewannen die ersten beiden Spiele ihrer Gruppe.

Adler peilen dritten Sieg an

Das soll auch so bleiben. Die Adler peilen im Duell mit GKS Tychy den dritten Sieg im dritten Spiel an. (CHL: Adler Mannheim - GKS Tychy ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Während die Kurpfälzer die Vienna Capitals zum Auftakt deutlich mit 6:1 schlugen, geriet das Hinspiel gegen Tychy zur Zitterpartie. Erst nach nach der Overtime setzte sich Mannheim mit 3:2 bei den Polen durch.

Bei Tychy liefen die Adler lange einem Rückstand hinterher, ehe Phil Hungerecker (35.) und Nachwuchsspieler Tim Stützle (37.) innerhalb von zwei Minuten doppelt zuschlugen. Die Freude hielt allerdings nicht lange an: Noch in der gleichen Minute glich Michael Szmatula (37.) die Führung der Mannheimer wieder aus. In der Overtime erzielte Olympia-Silbermedaillengewinner Matthias Plachta dann nach 53 Sekunden das Siegtor.

Der deutsche Meister dürfte für das Heimspiel also gewarnt sein. Mit fünf Punkten liegen die Mannheimer auf Rang zwei der Gruppe F, Tychy ist mit einem Punkt Dritter. "GKS war defensiver orientiert, stand hinten gut und hat uns mit dem Umschaltspiel überrascht. Dazu haben sie in den Special Teams gut gearbeitet, besser als wir", analysierte Mannheim-Trainer Pavel Gross das Hinspiel.

Augsburg will Tabellenführung ausbauen

Von Platz eins der Gruppe C grüßen in ihrer Debüt-Saison derweil die Augsburger Panther, auch wenn die beiden Auftaktsiege (Overtime und Penaltyschießen) lediglich vier Punkte brachten. Am dritten Spieltag kommt es endlich zur ersehnten Heimpremiere, Gegner ist Lulea Hockey aus Schweden. (CHL: Augsburger Panther - Lulea Hockey ab 17.55 Uhr LIVE im STREAM)

Wie Augsburg kommen die Schweden bislang auf vier Zähler, das Hinspiel entschieden die Fuggerstädter im Penaltyschießen für sich, 3:2 hieß es am Ende. Mit einem erneuten Sieg könnten die Augsburger einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde.

