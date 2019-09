Die Adler Mannheim sind in der Champions Hockey League weiterhin nicht zu stoppen. (SERVICE: Der CHL-Spielplan)

Der deutsche Meister gewann auch am vierten Spieltag gegen die Vienna Capitals. Am Samstag Nachmittag feierten die Adler einen souveränen 4:0-Sieg (1:0, 1:0, 2:0). (CHL: Adler Mannheim -Vienna Capitals zum Nachlesen im TICKER)

Ben Smith brachte Mannheim in der vierten Minute in Führung. Im Mitteldrittel erhöhte Brent Raedeke (23.) auf 2:0. Marcel Goc (44.) sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung, ehe Matthias Plachta zum Endstand traf.

Damit schoben sie sich an die Tabellenspitze der Gruppe F und qualifizierten sich somit vorzeitig für das Achtelfinale der CHL. (SERVICE: Die CHL-Tabelle)

Unschöne Szene zum Schluss

Am Ende wurde es aber nochmal turbulent. 34 Sekunden vor Schluss streckte Viennas Brendon Kichton Mannheims Nummer 84 mit einem Check gegen den Kopf nieder. Andrew Desjardins musste danach vom Eis geführt werden.

Infolgedessen kam es noch zu kurzen Tumulten zwischen den Spielern und auch die Trainer mussten von den Schiedsrichtern getrennt werden. Übeltäter Kichton ging mit einer Matchstrafe vom Eis.

Augsburg siegt gegen Belfast

Die Augsburger Panther empfingen am Abend die Belfast Giants zum Rückspiel im Curt Frenzel Stadion. Augsburg konnte sich mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gegen die Nordiren durchsetzen. (CHL: Augsburger Panther - Belfast Giants zum Nachlesen im TICKER).

Matt Fraser brachte Augsburg nach torlosem 1. Drittel in der 28. Minute in Führung. Im letzten Spielabschnitt gelang Belfasts Brian Ward der 1:1-Ausgleich (52.), doch Panther-Verteidiger Henry Haase konterte umgehend und stellte den alten Abstand wieder her (53.). Adam Payerl machte per Empty Net Goal in der Schlussminute den Augsburger Sieg klar.

Die Panther liegen mit acht Punkten auf Platz zwei in der Gruppe C und damit ebenfalls auf Kurs K.o.-Phase.