Zweites Spiel, zweiter Sieg für den EHC Red Bull München! (Spielplan der CHL)

Nach dem Auftakterfolg gegen HC Ambrì-Piotta aus der Schweiz erkämpft sich der letztjährige Finalist auch gegen den slowakischen Vertreter HC05 Banska Bystrica einen 3:0-Erfolg (0:0, 1:0, 2:0).

Harter Kampf für München

Allerdings musste der deutsche Vize-Meister ein zähes Ringen hinter sich bringen, bis der Erfolg feststand. Speziell Gäste-Keeper Tyler Beskorowany erwischte einen echten Sahnetag und zeigte vor allem in den ersten beiden Dritteln immer wieder Glanzparaden.

Aber auch offensiv waren die Gäste nicht ungefährlich. So musste Kevin Reich, der seinen ersten Shutout in der CHL feiern konnte, im ersten Drittel spektakulär den Gegentreffer verhindern. Dementsprechend ging es mit einem verdienten Remis in die Drittelpause.

Im zweiten Durchgang übernahmen dann die Hausherren zunehmend das Kommando und gingen in der 30. Minute verdient durch Konrad Abeltshauser in Führung. Für den Verteidiger war es nach fast fünf Jahren erst sein zweiter Treffer in der Champions Hockey League.

Damit nutzten die Münchner das fünfte Powerplay gegen aggressive Gäste, die sich selbst durch ihre Spielweise immer wieder in Unterzahl brachten. Am Ende standen neun Strafzeiten für die Slowaken.

Kontrolle im Schlussdrittel

Das Schlussdrittel startete dann wie bestellt für München. Nach gerade einmal 16 Sekunden war es Routinier Patrick Hager, der nach Vorarbeit von Yasin Ehliz und Philip Gogulla zum 2:0 erhöhte. Für Gogulla war es der erste Scorerpunkt, seit seinem Wechsel nach München.

Danach kontrollierten die Hausherren das Spiel und hatten Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Aber erst Sekunden vor Schluss gelang Justin Schütz mit seinem ersten Profi-Tor das 3:0.

Damit stehen die deutschen Teams bisher bei vier Siegen aus vier Spielen in der CHL. Die Augsburger Panther können am Abend noch bei den Belfast Giants nachlegen. (Eishockey CHL: Belfast Giants - Augsburger Panther, ab 2ß.25 Uhr auf SPORT1 im Livestream)

Das Spiel im Überblick:

EHC Red Bull München - HC05 Banska Bystrica 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)