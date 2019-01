Eishockey, CHL: HC Pilsen - Frölunda Indians LIVE im TV & Stream

Die Champions Hockey League ist am Maximum der Spannung angelangt - und liefert den ersten Finalisten.

Am Dienstag findet das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem tschechischen Team HC Pilsen und den Frölunda Indians aus Schweden statt. Beide Mannschaften brennen auf das Finale. Das Hinspiel in Göteborg entschieden die Indians mit 6:3 für sich, nun müssen sie auswärts in Pilsen ran. (CHL: HC Pilsen - Frölunda Indians ab 17.30 Uhr LIVE im TV und Stream)

Dank der komfortablen Führung ist Frölunda klarer Favorit. Doch wer auch immer gewinnen mag - aus deutscher Sicht ist interessant zu sehen, wer ein möglicher Gegner für den EHC Red Bull München wird. Dieser spielt am Mittwoch beim EC Red Bull Salzburg um das zweite Ticket fürs Finale, das Hinspiel endete 0:0. (CHL: EC Red Bull Salzburg - EHC Red Bull München ab 20.15 Uhr LIVE im TV, Stream und Ticker)

So können Sie HC Pilsen - Frölunda Indians LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de